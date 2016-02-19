Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

İL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir grubu tespit edip merkez Karatay ilçesi Doğuş mahallesi ve merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler mahallesindeki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda esrar maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi, 1’i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 11'i tutuklanırken, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.