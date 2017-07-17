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Uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul’da, örgüt adına uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul’da, örgüt adına uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
Uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
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ADLİYEYE sevk olan zanlılardan 27’si tutuklanırken, operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilerden rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 3 polis açığa alındı. Operasyon anı, polis helikopterinde bulunan kameralarca havadan görüntülendi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Temmuz tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütlerine mali kaynak sağladığı iddiasıyla Fatih Mevlanakapı’da hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucu tacirlerinden rüşvet alan polislere soruşturma başlatıldı

Zanlıların ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda 1 buçuk kilo esrar, 1 kilo 140 gram bonzai, 25 adet ecstay hap, 80 gram kokain, 30 kök Hint keneviri ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli ölçeklerde kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 33 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldu. Zanlılardan 27’si tutuklanırken, 6 şüpheli ‘adli kontrol şartı’ ile salıverildi. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 3 polisin açığa alındığı öğrenildi.
Öte yandan, 33 kişinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu, polis helikopterinde bulunan kameralarca da kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, Mevlanakapı ve çevresinde yapılan baskınlara yer veriliyor. 

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Uyuşturucu OperasyonuİstanbulOperasyonUyuşturucu Ticareti
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