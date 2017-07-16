Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı. Bolu merkezde ve Gerede ile Yeniçağa ilçelerinde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlandıkta sonra sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve A.İ.C., 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 8 kişi ise serbest bırakıldı.
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