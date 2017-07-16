Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

16 Temmuz 2017 Pazar 17:21
Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı. Bolu merkezde ve Gerede ile Yeniçağa ilçelerinde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıkta sonra sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve A.İ.C., 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 8 kişi ise serbest bırakıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.07.2017 17:24
Anahtar Kelimeler:
BoluIl Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim