Uyuşturucu kullanıcılarına suçüstü

BURDUR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışla Mahallesi Güner Sokak'taki evde, bir kişinin zorla tutulduğu ihbarı üzerine dün saat 15.30 sıralarında baskın yaptı. Operasyonda, evdeki şüpheliler bir odada esrar maddesi kullanırken yakalandı. Aramada uyuşturucu madde kullanmakta kullanılan 3 özel aparat, 1,9 gram eroin, 1,8 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, evde uyuşturucu kullanan İ.Ç., A.C., S.Ç., K.A., C.E., F.E.G., ile evin önündeki otomobilde oturan M.Ö., T.U. ve R.U.'yu gözaltına aldı. Üst aramaları yapılan şüphelilerden İ.Ç.'nin de üzerine uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca evde ve otomobildeki aramada ise bir pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi.

Baskında, evde zorla alıkonulduğu iddia edilen E.Ö. de kurtarıldı. Şüphelilerden İ.Ç. ve A.C.'nin E.Ö.'yü darp ederek üzerindeki para ve cep telefonunu gasp ettikleri belirlendi. Şüphelilerden S.Ç.'nin ise cezaevi firarisi olduğu ve dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edildi.

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