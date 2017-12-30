Uyuşturucu hap imalathanesine baskın

ALINAN bilgiye göre Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan kaydı bulunan bazı şüphelilerin Reyhanlı’da depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretime başlayacakları tespit edildi. Şahısların uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenlendi. İmalathanede çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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