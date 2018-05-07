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Uyuşturucu bir aileye daha ateş düşürdü! Abi - kardeş yan yana öldü

Samsun'da biri 25 diğeri 21 yaşında iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Gençlerin uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı

Uyuşturucu bir aileye daha ateş düşürdü! Abi - kardeş yan yana öldü

Samsun'da biri 25 diğeri 21 yaşında iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Gençlerin uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:01
Uyuşturucu bir aileye daha ateş düşürdü! Abi - kardeş yan yana öldü
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SAMSUN'DA iki erkek kardeş evlerinde ölü bulundu. Kardeşlerin uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken, kesin ölüm nedenleri ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
ODADA HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR
Olay, akşam saatlerinde Atakum İlçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Balcı (25) ve kardeşi Metehan Balcı'dan (21) haber alamayan ailesi, çocuklarının yaşadıkları eve geldi. Eve giren aile, çocuklarının odada hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kardeşinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen kardeşlerin cesetleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunUyuşturucuMetehan Balcı
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