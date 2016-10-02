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Uyuşturucu bağımlılığı bunları yaptırdı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı genç, uzun uğraşlar sonucu ikna edilebildi

Uyuşturucu bağımlılığı bunları yaptırdı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı genç, uzun uğraşlar sonucu ikna edilebildi

02 Ekim 2016 Pazar 19:56
Uyuşturucu bağımlılığı bunları yaptırdı
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OLAY, Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 720 sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu bağımlısı 23 yaşındaki Uğur K., bilinmeyen bir nedenle intihar etmek için inşaatın 4’üncü katına çıktı. Uğur K.’nin inşaatın üstüne çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerini haber verdi. Polislerin geldiğini gören Uğur K., inşaattan tuğla ve beton parçalarını polise ve çevredeki vatandaşların üzerine fırlattı. Polisten gitmesini isteyen Uğur K., gidilmemesi halinde kendisini atacağını söyledi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları korku içinde seyretti.
Uzun uğraşlardan sonra yoldan geçen bir vatandaş, Uğur K. ile konuşarak, genci ikna etti. Vatandaş onu polise teslim ettikten kısa bir süre sonra Uğur K., polisi oyalayıp tekrar inşaata çıktı. Polis tekrar onu aşağıya indirdi fakat Uğur K., polisi tekrar oyalayıp üçüncü sefer inşaata çıktı. Bu sefer polis gizliden inşaata çıkarak onu indirmeyi başardı. Daha sonra onu sağlık ekiplerine teslim etmek istediyse de ikna edemedi. Bu sırada çarşıdan gelen babası Zafer K., oğlunu bu halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda zor ikna olan uyuşturucu bağımlısı Uğur K., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, iki hafta önce uyuşturucu bağımlısı Uğur K., evini yakmıştı. Bunun üzerine babası Zafer K., oğluna kızarak intihara kalkışmıştı. 
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Anahtar Kelimeler:
PamukkaleDenizli
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