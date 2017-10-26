Uysal: İstanbul'da sıkıntı yok

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek yağış hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Uysal, İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı verildiğini hatırlatarak yağışın İstanbul üzerinden geçtiğini belirtti. Çatalca'da bulunan 4 köyde 23 evi su bastığını ve zarar oluştuğunu dile getiren Uysal, "Orada önemli bir hasar yok. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşamadı. Birkaç yerde mahsur kalma ihbarı gelmesine rağmen gidildiği zaman vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurtuldukları bilgisini aldık. Çatalca'da Aydınlık, Yalı, Karacaköy ve Karamandere'de dere taşkınlarımız var. Yollarda, köprülerde geçişler tehlikeli olduğu için zabıtamız ve jandarmamız oraları trafiğe kapatarak tedbir aldı. Şu anda Çatalca'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı. Ancak yağış devam etse belki taşkınlar artabilirdi" dedi.