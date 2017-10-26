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Uysal: İstanbul'da sıkıntı yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal, İstanbul'daki sağanağa ilişkin, "Tehlike geçti, yağmurun şiddeti düşmeye başladı" dedi

Uysal: İstanbul'da sıkıntı yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal, İstanbul'daki sağanağa ilişkin, "Tehlike geçti, yağmurun şiddeti düşmeye başladı" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 15:13
Uysal: İstanbul'da sıkıntı yok
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Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek yağış hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Uysal, İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı verildiğini hatırlatarak yağışın  İstanbul üzerinden geçtiğini belirtti. Çatalca'da bulunan 4 köyde 23 evi su bastığını ve zarar oluştuğunu dile getiren Uysal, "Orada önemli bir hasar yok. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşamadı. Birkaç yerde mahsur kalma ihbarı gelmesine rağmen gidildiği zaman vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurtuldukları bilgisini aldık.  Çatalca'da Aydınlık, Yalı, Karacaköy ve Karamandere'de dere taşkınlarımız var. Yollarda, köprülerde geçişler tehlikeli olduğu için zabıtamız ve jandarmamız oraları trafiğe kapatarak tedbir aldı. Şu anda  Çatalca'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı. Ancak yağış devam etse belki taşkınlar artabilirdi" dedi.

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Mevlüt UysalAlanyalıİstanbulİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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