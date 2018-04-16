Uyanık sürücüler trafiği birbirine kattı

İSTANBUL Küçükçekmece ’de yan yoldan ilerleyen sürücüler trafiğin yoğunlaştığını görünce, bağlantı noktasından kuralları hiçe sayarak E-5 karayoluna girmek için geri geri gitmeye başladı. Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri hayrete düşürürken, kural tanımaz sürücülerin ters yönde ilerleyişi kameralara yansıdı.

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