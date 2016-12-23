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Uyanık güvenlik görevlisi soygunu önledi

İstanbul Şişli’de bir bankadaki soygun girişimi, güvenlik görevlisinin uyanıklığı sayesinde önlendi

Uyanık güvenlik görevlisi soygunu önledi

İstanbul Şişli’de bir bankadaki soygun girişimi, güvenlik görevlisinin uyanıklığı sayesinde önlendi

23 Aralık 2016 Cuma 18:13
Uyanık güvenlik görevlisi soygunu önledi
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BOMBA düzeneğini gösterdiği güvenlik görevlisinden silahını alan soyguncu, silahın şarjörünün çıkartıldığını fark edince silahı ve çaldığı paraları bırakarak kaçtı.
Olay akşam saatlerinde Şişli’deki Merkez Mahallesinde özel bir banka şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şubeye gelen zanlı üzerine bomba düzeneği olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisinin silahını aldı. Bu sırada uyanık güvenlik görevlisi, silahının şarjörünü çıkarak soyguncuya teslim etti. Şarjörün çıkarıldığından habersiz olan soyguncu, silah zoruyla vezneden 94 bin lira alarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada ikinci silahı ile soyguncuyu kovalayan güvenlik görevlisi havaya ateş açtı. Güvenlik görevlisine karşılık bir el havaya ateş açan soyguncu silahın boş olduğunu görünce panikleyerek silahı ve çaldığı paraları bırakarak kaçmaya başladı.
Ara sokaklarda izini kaybettiren zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli
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