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Üvey baba dehşeti! Eşini ve 2 oğlunu öldürüp üvey kızına tecavüz etti

Fuhuştan hapis yatıp çıkan üvey baba, karısı ve iki üvey oğlunu öldürdükten sonra üvey kızını kaçırıp tecavüz etti. Yakalandıktan sonra küçük kızın annesi tarafından pazarlandığı ortaya çıktı

Üvey baba dehşeti! Eşini ve 2 oğlunu öldürüp üvey kızına tecavüz etti

Fuhuştan hapis yatıp çıkan üvey baba, karısı ve iki üvey oğlunu öldürdükten sonra üvey kızını kaçırıp tecavüz etti. Yakalandıktan sonra küçük kızın annesi tarafından pazarlandığı ortaya çıktı

08 Nisan 2018 Pazar 16:43
Üvey baba dehşeti! Eşini ve 2 oğlunu öldürüp üvey kızına tecavüz etti
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TEKİRDAĞ'IN Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi ile kadının önceki evliliğinden olan 2 oğlunu boğarak öldürüp, eşinin diğer evliliğinden olan kızı kaçıran cani sapık yakalandı. İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan, eşini kendisine pezevenk dediği için öldürdüğünü öne süren sapık, kaçırdığı 14 yaşındaki üvey kızına da ormanlık alanda tecavüz ettiğini söyledi.

FUHUŞTAN HAPSE GİRİP ÇIKAN EŞLER EVDE TARTIŞMAYA BAŞLADI
Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
EŞİNİ VE 2 ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRÜP ÜVEY KIZINI DA KAÇIRDI

Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı.

GENÇ KIZI KAÇIRAN ÜVEY BABA SAATLER SONRA YAKALANDI
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Belli'nin kullandığı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı.

Eşini ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına da Tecavüz Etmiş
Sistem, bugün saat 01.30 sıralarında sistemin Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında alarm verdi. Önlem alan jandarma, aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak, Melisa Y.'yi kurtardı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI
Gözaltına alınan Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm.

Eşini ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına da Tecavüz Etmiş
Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiğini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.

"KIZ, ANNESİNİN ONU PAZARLADIĞINI BANA ANLATTI"
 Çerkezköy'de ormanlık alanda, annesi ve kardeşlerini öldürdüğünü açıkladığı Melisa'ya da tecavüz ettiğini söyleyen Hayati Belli, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. Bana her şey anlat dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı.

"BEN DE ORADA ONA TECAVÜZ ETTİM"
Ben de orada Melisa'ya tecavüz ettim. Bana eşim sürekli pezevenk diyordu, ondan öldürdüm" diye konuştu. Jandarmada soruşturması süren Hayati Belli'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Eşini ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına da Tecavüz Etmiş
Kaçırıldıktan saatler sonra kurtarılan Melisa B.'nin ise yaşadığı şoku henüz üzerinden atamadığı kaydedildi. Melisa Y.'nin psikologlar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİNİ BABALARI ALDI
Hayati Belli'nin vahşice öldürdüğü Ardınç ve Arda Edirne kardeşlerin cenazelerini babaları Mehmet Edirne teslim aldı. Çocukların İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Öldürülen Güzel Belli'nin cenazesi ise Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morgunda bulunurken, annesi ve ablasının teslim almak için jandarmaya başvurduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fuhuşüvey Baba
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