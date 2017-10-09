Üvey annesini taciz iddiasıyla tutuklandı

OLAY , merkez Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Yuvallak Dede Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Ertuğrul E. iddia ya göre, üvey anne si Azeri Güler M.'ye evde bulunduğu sırada sözlü ve fiziki taciz de bulundu. Güler M.'nin şikayeti üzerine gözaltanı alınan Ertuğrul E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi

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