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Ütüyü prizde unutup komşuya giden genç kız, canından oldu

Şanlıurfa'da ütüyü prizde unutup komşuya giden genç kız, geri döndüğünde oturduğu daireyi alevler içinde buldu. Yangını söndürmeye çalışan genç kız, alevlerin arasında kalarak can verdi

Ütüyü prizde unutup komşuya giden genç kız, canından oldu

Şanlıurfa'da ütüyü prizde unutup komşuya giden genç kız, geri döndüğünde oturduğu daireyi alevler içinde buldu. Yangını söndürmeye çalışan genç kız, alevlerin arasında kalarak can verdi

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:26
Ütüyü prizde unutup komşuya giden genç kız, canından oldu
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ŞANLIURFA'DA prizde unutulan ütünün neden olduğu yangında 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

ÜTÜ YAPARKEN ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangın,  Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi 3182'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre evde tek başına olan  Esra Çalışkan (21), ütü yapmak için fişi prize taktı. Genç kız, ütü yaptığı sırada elektrikler kesilince evde sıkılarak sohbet etmek üzere yan komşuya gitti. Bir süre komşuda oturan  Esra Çalışkan, elektrikler geldiğinde ütünün fişini prizde unuttuğunu hatırlayarak eve döndü.

DIŞARI ÇIKMASINA DEMİR KORKULUKLAR ENGEL OLDU

Kapıyı açtığında ütünün alev aldığını gören genç kız, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen alevlerin evi sarmasıyla içeride mahsur kaldı. Kapıdan çıkmayı başaramayan genç kız, kurtulmak için demir korkuluklarla kapalı olan pencereye yöneldi. Buradan da çıkamayan genç kız, çığlık atarak komşularından yardım istedi.

ALEVLERİN ORTASINDA CAN VERDİ

Kızın çığlıkları üzerine evin yandığını fark eden komşuları, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürmeye çalıştı. Yoğun çaba sonrası yangını söndüren ekipler, içeri girdiklerinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın içeride hayatını kaybettiğini haber alan yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere  Şanlıurfa  Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Çalışkanşanlıurfa3. Sayfa
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