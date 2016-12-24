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Üst geçitten atlayan kadını annesi zannedince...

Adana'da üst geçitten yola atlayan Eda Özsu'yu, yoldan geçen bir genç kız annesi zannetti. "O benim annem" diyerek dakikalarca gözyaşlarına boğulan genç kadın, Eda Özsu'nun yüzünü görüp annesi olmadığını anladıktan sonra olay yerinden ayrıldı

Üst geçitten atlayan kadını annesi zannedince...

Adana'da üst geçitten yola atlayan Eda Özsu'yu, yoldan geçen bir genç kız annesi zannetti. "O benim annem" diyerek dakikalarca gözyaşlarına boğulan genç kadın, Eda Özsu'nun yüzünü görüp annesi olmadığını anladıktan sonra olay yerinden ayrıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi 10:54
Üst geçitten atlayan kadını annesi zannedince...
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ADANA'DA yaşayan Eda Özsu (23), Atilla Altıkat Kavşağı üst geçidine gelerek kendisini bir anda onlarca aracın geçtiği D-400 karayoluna attı. Asfalta kafa üstü düşen kadını gören vatandaşlar, hemen trafik akışına müdahale ederek kadının araçların altında kalıp ezilmesini önledi.
"O BENİM ANNEM, BIRAKIN BENİ"
Bu arada yoldan geçen bir kadın yerde hareketsiz halde yatan kadını annesi zannederek otomobilden indi ve gözyaşları içerisinde kadının yanına koştu. Vatandaşlar, genç kızı sakinleştimeye çalıştı ancak şoka giren genç kız "Bırakın o benim annem, anneme ne oldu" diye bağırıp ağlamaya başladı.
Sağlık ekipleri yüzükoyun yatan Eda Özsü'yu sedyeye koyarken yanına gelip yüzüne bakarak annesi olmadığını anlayan genç kız, hızla olay yerinden ayrıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Adanaüst Geçitİntihar
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