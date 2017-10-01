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Üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Şırnak’ta, bir grup PKK’lı terörist tarafından yapımı devam eden tünelin güvenliğini sağlayan üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı

Üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Şırnak’ta, bir grup PKK’lı terörist tarafından yapımı devam eden tünelin güvenliğini sağlayan üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı

01 Ekim 2017 Pazar 19:12
Üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
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OLAY, Şırnak-Cizre karayolu Cudi Dağı bölgesi Kaletepe üs bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda yapımı devam eden tünelin güvenliğini sağlayan üs bölgesine, bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, ilk bilgilere göre, 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
 
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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