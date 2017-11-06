Ünlülerin kâbusu çeteye üçüncü operasyon

ALINAN bilgiye göre, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ve mail adreslerini ele geçiren hacker'lara karşı İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'nün mücadelesi devam ediyor. Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Pınar Altuğ, Berk Oktay, Bülent Şakrak, Erdal Özyağcılar, Neslişah Alkoçlar, Seda Akgül, Tarık Mengüç gibi çok sayıda ünlü ismi mağdur eden 'Ducky Layne' adlı sanal korsan çetesinin 42 üyesi yakalanmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.

Önceki gün İstanbul merkezli üçüncü dalga operasyonda 26 şüpheli daha gözaltına alındı. Çeteyi çökertme adına yapılan 'Ördek Avı' isimli ilk operasyonunun başlangıç olduğu ve hacker operasyonlarının aralıksız süreceği belirtildi.