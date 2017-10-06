Ünlülerin kabusu 'Oltacılar' yakalandı!

İSTANBUL Emniyeti Siber Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul merkezli 8 ilde son aylarda peş peşe ünlülerin sosyal medya hesaplarını hackleyerek ele geçiren hackerlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda organize bir şekilde hareket eden hackerlardan oluşan çete çökertildi.



31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

31 şüpheli gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Dört aylık detaylı incelemenin ardından soruşturma kapsamında yakalanan hackerlardan bazılarının adreslerinde çok sayıda dijital veri ve şantaj yoluyla elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para bulundu. Geçen ağustosta sosyal medya hesabı hacklenen oyuncu Tamer Karadağlı ve Gamze Özçelik'in yanı sıra Seda Akgül, Balçiçek İlter ve Neslişah Alkoçlar'ın da çetenin mağdur ettiği isimler arasında bulunduğu iddia edildi. Yakalanan hackerların, 32 ünlü ismin sosyal medya hesapları ile mail adreslerini ele geçirdikleri, şantaj yoluyla 20 bin liraya kadar para aldıkları ortaya çıktı. Mail veya mesaj yoluyla internetten sosyal medya hesaplarına veya mail adreslerine gönderdikleri uzantılara tıklayan mağdurların hesaplarını ele geçiren ve yazışmaları ile bilgisayarları ve cep telefonlarındaki özel fotoğraflarını yayınlamak ile şantaj yapan hackerların ünlülerden para talep ettikleri ve bazı ünlülerin bu yöntemle mağdur oldukları belirlendi. Hackerlar iddialara göre; bazı ünlü mağdurların iCloud yazışmalarına da ulaştı. Polisin operasyonu esnasında adresine baskın yapılan bir şüphelinin bilgisayarında yapılan ilk incelemede; bir ünlünün hesabının hacklenmeye çalışıldığı belirlendi.



KİMLER YOK Kİ?

Son aylarda sosyal medya hesapları hacklenen ve gündeme gelen diğer ünlüler ise şöyle: Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Mert Fırat, şarkıcı Onur Akay, oyuncu Oktay Kaynarca, oyuncu Nebahat Çehre, oyuncu Zerrin Tekindor ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ.