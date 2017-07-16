Ünlü yönetmen hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Altıoklar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi. Başsavcılık incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı verdi.
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