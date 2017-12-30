Ünlü tatil beldesinde tıkanan rögara Türk usulü çözüm

BODRUM'DA dün sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak, rögarların tıkanmasına neden oldu. Ancak haber bu değil. Konuyu ilginç hale getiren, Çarşı Mahallesi'nde tıkanan rögara belediye işçilerinin bir arkadaşlarını sarkıtması.

ARKADAŞLARINI RÖGARA SARKITTILAR

Bodrum'da dün başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde rögar tıkandı ve 4 dükkanı su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek tıkanıklığı gidermeye çalıştı. Bir işçi, diğer işçilerin yardımı ile 1.5 metre derinliğindeki rögara sarkıtılarak biriken çöpler dışarı çıkarıldı.



"MÜDAHALE BİRAZ İLGİNÇTİ"

Bu anın fotoğrafını çeken evli ve 2 çocuk babası Selçuk Akbaş, şöyle dedi:

"Cuma günü sağanak yağış ve lodos vardı. Her yağışta dar olan Bodrum sokaklarında sorunlar yaşanır, belediye ekipleri müdahale eder, ancak bu kez tıkanan rögara yapılan müdahale biraz ilginçti."