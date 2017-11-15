Ünlü spor yazarına yumruklu saldırı

SPOR yazarı Osman Tanburacı, sokak ortasında bir sürücünün saldırısına maruz kaldı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan Osman Tanburacı’nın trafikte yaşadığı bir diyalog sonrası fiziki saldırıya uğradı.
YUMRUKLU SALDIRI
Futbol Arena’nın haberine göre; Osman Tanburacı, trafik esnasında bir araçtan yolu açmasını istedi. Araçtaki sürücünün ters karşılık vermesi üzerine ortam bir anda gerildi. Osman Tanburacı da sert tepki karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Tanburacı’ya doğru hareket eden sürücü yumruk attı. Çantası ve telefonu yere düşen Tanburacı’yı araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
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