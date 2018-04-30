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Ünlü şarkıcıya kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası!

Eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla avukat Onur Evrim Demir'i öldüren Emrah Dinçer, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi

Ünlü şarkıcıya kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası!

Eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla avukat Onur Evrim Demir'i öldüren Emrah Dinçer, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
Ünlü şarkıcıya kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası!
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı'nda Ağustos 2016'da Avukat Onur Evrim Demir'in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

"DELİLLERİ YOK ETTİLER"
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir'i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer'in, daha sonra Açıkbaş'ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı'nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü.

Demir'in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer'in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise "delilleri yok etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

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Onur Evrim DemirMüebbetHapis Cezası
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