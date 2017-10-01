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Ünlü profesör Bil'e konuk oldu

Ünlü Türk akademisyen Üstün Dökmen, Bil Alanya Koleji'ne konuk oldu. Dökmen "Ülkemizin ve dünyanın en güzel şehirlerinden Alanya'da olmak bir ayrıcalık" dedi

Ünlü profesör Bil'e konuk oldu

Ünlü Türk akademisyen Üstün Dökmen, Bil Alanya Koleji'ne konuk oldu. Dökmen "Ülkemizin ve dünyanın en güzel şehirlerinden Alanya'da olmak bir ayrıcalık" dedi

01 Ekim 2017 Pazar 22:31
Ünlü profesör Bil'e konuk oldu
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ALANYA'DA eğitim öğretime farklı bir soluk katmaya hazırlanan ve bu yıl ilk kez Alanya'da öğrencilerini alan Bil Koleji Alanya, ünlü Türk Akademisyen Prof. Dr. Üstün Dökmen'i konuk olarak ağırladı. Velilerle bir araya gelen ve bir söyleşi düzenleyen Dökmen, çocukların eğitim öğretimine verilmesi gereken ilginin son derece yüksek olması gerektiğini söyledi. Çocuklara aşılanması gereken özgüven duygusuna ilişkin de bilgiler veren Dökmen, "Kimse oğlunun veya kızının dağcı olmasını istemez, herkes ister ki pinpon oynasın gözünün önünde olsun. Ancak çocukların yeri geldiğinde öğrenmesi gereken şeyler var" dedi. Sohbetine espriler eklemeyi de ihmal etmeyen Dökmen, "Ama yine de bunu ben söyledim diye de dağcı olmaya çocuğu zorlamayın" ifadelerini kullandı.
'HABER PROGRAMLARI ÇİZGİ FİLMDEN BİLE KÖTÜ'
Çocukların kişisel gelişimlerinde etkili olan pek çok faktör olduğunu ifade eden Dökmen, "Kitle iletişim araçlarının doğru kullanılması gerekiyor. Bazen ben haberleri izliyorum aman Allah’ım neler yaşanıyor. Çizgi filmlerden daha zararlı haberler var. Çizgi filmde yine nispeten şaka olduğunu gerçek olmadığını biliyor çocuklar ama haberler öyle değil. Hele bazı politika haberleri var dudak uçuklatır. Meclis kavgaları falan görüyorum, 10'arlı gruplar birbirine uçuyorlar. Çocuğu bırakın bazen benim bile canım çekiyor" dedi. 
Çocukların kişisel gelişimine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından hayata ilişkin ipuçları da paylaşan Dökmen, konferansın kalan bölümünü basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Konferansın ardından okul bahçesinde katılımcılara kokteyl verildi.

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Üstün DökmenÜnlü Türk
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