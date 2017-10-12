Ünlü Osmanlı mimarının torununun sır ölümü

ÜNLÜ mimar Vedat Tek'in üçüncü kuşak torunu olan 24 yaşındaki Yağmur Yasemin Sarı, Acıbadem Koşuyolu Köprüsü'nden düşerek hayatını kaybetti. Bir süre önce evlilik programına katıldığı öğrenilen genç kızın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu düştüğü araştırılıyor. Polis, Sarı'nın cinayete kurban gitmiş olma ihtimalini de değerlendiriyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Leyla Ünal'ın aktardığı bilgilere göre, özel bir üniversitenin işletme bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yağmur Yasemin Sarı, önceki gün Acıbadem Koşuyolu Köprüsü'nden düşerek hayatını kaybetti. Üst geçitten yola çakılan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen Sarı için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede genç kızın annesi Esin Sarı ile babası Vedat Sarı ile yakınları ve sevenleri katıldı.



Güçlükle ayakta duran anne Esin Sarı, baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde "Beni Yağmur'a götürün" diyen Sarı, cenaze boyunca "Kızım neden böyle yaptın. Kendine neden kıydın" diye gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran baba Vedat Sarı ise kızının tabutunun başından ayrılmadı.



Cenaze namazına katılan Sarı'nın yakınları ise genç kızın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildiklerini söylediler. Bir aile yakını ‘Aile bizlere kızlarının kalp krizinden vefat ettiğini söyledi" dedi. Yağmur Yasemin Sarı'nın cenazesi, törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



AYRILIK İNTİHARI MI?



Genç kızın ölüm nedeni araştırılırken, erkek arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği öne sürüldü. Genç kızın psikolojisinin bozuk olduğu, bir süre hastanede tedavi gördüğü iddia edildi. Bir diğer iddia da genç kızın üst geçitten atladığı sırada yanında erkek arkadaşının da bulunduğu yönünde. Polisin, genç kızın erkek arkadaşının da ifadesine başvuracağı bildirildi.



MİMAR VEDAT TEK'İN TORUNU



Yağmur Yasemin Sarı, Osmanlı'nın son dönem mimarlarından Vedat Tek'in üçüncü kuşak torunuydu. Saray Başmimarı olan Vedat Tek, Karaköy Rıhtımı, Yenikapı Ahşap İskele, Eminönü Büyük Postane Binası gibi birçok esere imza atmıştı. 1873 ile 1942 arasında yaşayan Vedat Tek, 2.Abdulhamid Döneminde saray tarafından verilen birçok mimarlık görevini yerine getirdi. Sultan Mehmet Reşad döneminde saray başmimarı olarak görevlendirildi. 1.Dünya Savaşı sırasında Harbiye Nezareti Başmimarlığına atandı. Kabri Edirnekapı Şehitliğindedir.



EVLİLİK PROGRAMINA KATILMIŞTI



Yağmur Yasemin Sarı, bir kanalda yayınlanan evlilik programına da katılmıştı. Programa annesi ile birlikte katılan genç kız bir damat adayı da seçmişti.