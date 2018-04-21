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Ünlü kulübün sahibi gözaltında! Polis sessiz sedasız operasyon düzenledi

Uluslararası uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’ye 1 hafta önce düzenlenen operasyonun ardından, Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili düzenlenen operasyonda Bodrum’un en ünlü gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri gözaltına alındı

Ünlü kulübün sahibi gözaltında! Polis sessiz sedasız operasyon düzenledi

Uluslararası uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’ye 1 hafta önce düzenlenen operasyonun ardından, Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili düzenlenen operasyonda Bodrum’un en ünlü gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri gözaltına alındı

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:04
Ünlü kulübün sahibi gözaltında! Polis sessiz sedasız operasyon düzenledi
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ULUSLARARASI uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’ye 1 hafta önce düzenlenen operasyonun ardından, Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili de sessiz sedasız bir operasyon yapıldı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre; İstanbul ve Muğla’daki eşzamanlı baskınlarda İ.K.A., B.K., E.A. ve A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında yer alan İ.K.A.’nın Bodrum’un en ünlü gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri olduğu öğrenildi.

ARAÇTAKİ PARMAK İZİ

Uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünü öldürttüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Orhan Üngan’ın avukatlığını yapan Kaya, 31 Ekim 2017’de öldürülmüştü.

Bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kaya’yla ilgili soruşturmayı yürüten polis, tetikçinin olay sonrası kaçtığı araçta bulduğu parmak izlerinden yola çıkarak 4 kişiyi gözaltına almıştı.

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UyuşturucuBARONNaji Sharifi ZindaştiOperasyon
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