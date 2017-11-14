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Ünlü işadamından fakirlik belgesi!

Merhum sosyetik güzel Ceyla Gölcüklü ile adı duyulan işadamı Zeki Tanyeri, Bağdat Caddesi’ndeki lüks dairesinin aidatını ödemeyince mahkemelik oldu. Geçim sıkıntısı çektiğini öne süren Tanyeri, mahkemeye fakirlik belgesi koydu

Ünlü işadamından fakirlik belgesi!

Merhum sosyetik güzel Ceyla Gölcüklü ile adı duyulan işadamı Zeki Tanyeri, Bağdat Caddesi’ndeki lüks dairesinin aidatını ödemeyince mahkemelik oldu. Geçim sıkıntısı çektiğini öne süren Tanyeri, mahkemeye fakirlik belgesi koydu

14 Kasım 2017 Salı 09:09
Ünlü işadamından fakirlik belgesi!
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ÜNLÜ işadamı Zeki Tanyeri, 2010 yılında pankreas kanserinden hayatını kaybeden sosyetik güzel Ceyla Gölcüklü ile 5 yıl  aşk yaşadı. Sevgilisine 600 adet gül aldığı haberleriyle gündeme geldi. Bir süre sonra da Gölcüklü, Maldivler tatili sırasında 2.5 milyon dolarlık kolyesini Tanyeri’nin çaldığını iddia edip sevgilisinden ayrıldı. 2013 yılında ise Zeki Tanyeri, Sezen Tanyeri ile hayatını birleştirdi. Tanyeri oturmaları için de Caddebostan’da bulunan Kastelli konutlarında 4 katlı binanın havuzlu ve  Adalar manzaralı toplam 600 metrekarelik 2 adet çatı dubleksini satın aldı.

Özel hastanede doğum

Ancak o tarihten beri Tanyeri iki daire için yönetimin belirlediği 2 bin 500 TL’lik apartman aidatını ödemedi. Apartman yöneticisi de alacaklar için Tanyeri’yi icraya verdi. Tanyeri ise mali durumunun kötü olduğunu belirterek, İcra Dairesi’ne muhtarlıktan aldığı “fakirlik belgesi”ni sundu ve bu parayı ödeyemeyeceğini belirtti. Bu belgenin sunulmasıyla neye uğradıklarını şaşıran apartman yöneticisi ise sunulan belgeye avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazda bulunan avukatlar, “Zeki Tanyeri’nin dosyaya sunduğu ‘fakirlik belgesi’ 2015 yılının Ocak ayında muhtarlıktan alınmış. Ancak Tanyeri çifti 2015 yılında dünyaya gelen kızlarının doğumunu en lüks özel hastanede yaptırdı. Lüks içinde yaşıyorlar. Aidat içerisinde bekçi, kapıcı, su, elektrik ve  doğalgaz gideri var. Ama bunların ödemesini yapmıyorlar. Doğalgaz defalarca kesildi ve apartmanda da bu sürede tadilat yapılamadı” iddialarında bulundu.

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Ceyla GölcüklüZeki TanyeriBagdat Caddesi
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