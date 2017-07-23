Ünlü işadamına büyük şok!

BURADA Derya K. ile tanıştı. İkili geceyi Beşiktaş'taki bir otelde geçirdi. Derya K., yaşadığı ilişkiyi fotoğraflarla kayıt altına aldı. Derya K., fotoğrafı akrabası Özlem A.'nın aracılığıyla M.A'nın sevgilisinin sosyal medya hesabına ulaştırdı. M.A sevgilisine gönderilen fotoğrafla soluğu savcılıkta aldı. Derya K. ve Özlem A. için özel hayatı ihmalden 3'er yıla kadar hapis isteniyor.
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