Ünlü iş adamının yatak fotoğraflarını ifşa eden iki kadına şok!

Özlem A. da fotoğrafı Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel'e atmıştı. Aşık'ın şikâyeti üzerine Derya K. ve Özlem A. hakkında dava açılmıştı.

Derya K., geçen yıl bir otelde birlikte olduğu Aşık'ın yatakta çekilmiş fotoğraflarını arkadaşı Özlem A.'ya göndermişti.

İŞ adamı Murat Aşık 'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal eden Derya K., ile arkadaşı Özlem A. 1'er yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

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