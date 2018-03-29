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Ünlü iş adamı, tek gecelik ilişki yaşadığı kadının kurbanı oldu

Tek gecelik ilişki yaşayan ünlü iş adamı, birlikte olduğu kadının çıplak fotoğraflarını çekip eşine göndermesi ile sosyetenin diline düştü

Ünlü iş adamı, tek gecelik ilişki yaşadığı kadının kurbanı oldu

Tek gecelik ilişki yaşayan ünlü iş adamı, birlikte olduğu kadının çıplak fotoğraflarını çekip eşine göndermesi ile sosyetenin diline düştü

29 Mart 2018 Perşembe 14:32
Ünlü iş adamı, tek gecelik ilişki yaşadığı kadının kurbanı oldu
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 İŞLETMECİ Gökçen Paprika'nın iddiasına göre; D. adlı kadın, birlikte olduğu evli iş adamının fotoğraflarını eşine gönderdi. İhanete uğrayan kadın, D.'yi mahkemeye verdi. İki yıl hapis cezası alan D. ise Phuket'e firar etti.

SOSYETE BU İHANETİ KONUŞUYOR

 Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü iş adamının ihaneti, sosyetenin diline düştü. Filmleri aratmayan iddia ise işletmeci Gökçen Paprika'dan geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Paprika, instagram'ın hikaye bölümünde "Her gün bir yeni bilgi! Köşemde bugün" başlığıyla bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın üzerinde bir kadının instagram adresi vardı. Paprika, bu adres sayfasının üzerine "Bu şahıs hafta içi mahkemede iki sene hapis almış. Sebebi de otelde yattığı adamın uyurken çıplak fotoğraflarını eşine atması. Olaya bak" notunu yazdı.

İHANETİ AFFEDİP KADINI MAHKEMEYE VERDİ

Gökçen Paprika'nın eleştirilerinin hedefinde olan D. adlı kadının, İstanbul'daki bir otelde ünlü iş adamı ile tek gecelik ilişki yaşadığı, adamın çıplak fotoğraflarını çekip eşine yolladığı iddia edildi. İhaneti affeden kadın, kocasını da yanına alıp D.'yi mahkemeye verdi. İki yıl hapis cezası alan D. Phuket'e gitti. Tayland'ın dünyaca ünlü adasında fotoğraflar paylaşan D. adeta kendisinin peşine düşen iş adamının eşine gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Tek Gecelik Ilişki
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