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Üniversiteli kız yurt odasında ölü bulundu

Erzurum'da üniversite öğrenci yurdundan şoke eden bir ölüm haberi geldi. 19 yaşındaki kızın anoreksiya hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Genç kızın cansız bedeni yurttaki odasında bulundu

Üniversiteli kız yurt odasında ölü bulundu

Erzurum'da üniversite öğrenci yurdundan şoke eden bir ölüm haberi geldi. 19 yaşındaki kızın anoreksiya hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Genç kızın cansız bedeni yurttaki odasında bulundu

22 Ekim 2017 Pazar 10:07
Üniversiteli kız yurt odasında ölü bulundu
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ERZURUM'DA Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 2. sınıf öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu. 19 yaşındaki Gül Meral'in anoreksiya hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği ileri sürüldü. 

Olay dün saat 21. 30 sıralarında Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan Aziziye Kız Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Gül Meral, oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Meral'i uyandıramayan E.S., durumu güvenliğe bildirdi. Yurda çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Meral’in hayatını kaybettiği belirlendi. 40 kilo civarında olduğu belirtilen Gül Meral'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi ardından Meral'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Erzincan'a gönderildi.

Gül Meral yarın Erzincan’da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verilecek.

ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk. Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumAnoreksiya HastalığıAtatürk Üniversitesi
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