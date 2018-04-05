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Üniversitede dehşet saçan saldırganın ismi açıklandı! İşte fotoğrafı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi katleden saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu duyurdu

Üniversitede dehşet saçan saldırganın ismi açıklandı! İşte fotoğrafı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi katleden saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu duyurdu

05 Nisan 2018 Perşembe 16:59
Üniversitede dehşet saçan saldırganın ismi açıklandı! İşte fotoğrafı
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ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Üniversitede yarın yapılması planlanan sınavlar haftaya ertelendi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da saldırganın Volkan Bayar olduğunu doğruladı.

VALİ DUYURDU: SALDIRGANIN ADI VOLKAN BAYAR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, saldırıya ilişkin bilgi aldı. Fakülte binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Özdemir, savcılığın olaya el koyduğunu belirterek, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. Volkan Bayar adında araştırma görevlisi, fakültenin dekan yardımcısı ile 2 araştırma görevlisi ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi. Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu" diye konuştu.

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