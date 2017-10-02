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Üniversite yolundaki taciz kabusu için belediye harekete geçti!

Adana'da üniversite öğrencilerinin her gün geçtiği patika yollarda sözlü tacize uğramasının ardından harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ring otobüsü seferleri başlattı

Üniversite yolundaki taciz kabusu için belediye harekete geçti!

Adana'da üniversite öğrencilerinin her gün geçtiği patika yollarda sözlü tacize uğramasının ardından harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ring otobüsü seferleri başlattı

02 Ekim 2017 Pazartesi 18:38
Üniversite yolundaki taciz kabusu için belediye harekete geçti!
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ADANA'DA üniversite öğrencilerinin her gün geçmek zorunda olduğu tarla ve patika yolarda sözlü tacize uğramalarının ardından herekete geçen  Adana Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz ring otobüsü tahsis edilmesi kartarı aldı. Ayrıca öğrencilerin geçtiği yolun rehabilite çalışmaları hızlandırılacak.

KAMPÜSE GİTMEK İÇİN TARLADAN GEÇİYORLAR

Habertürk gazetesinden Beycan Üçkardeş'in haberine göre,  Adana'da  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası kampüs dışında olduğu için öğrenciler, ders aralarında yemekhaneye gitmek ve diğer okul işlerini yürütebilmek için 2.5 kilometre uzaklıktaki kampüse tarla içinden veya patika yollardan yürümek zorunda kalıyor.
BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ RİNG HİZMETİ

Sürekli aynı yolu yürümek zorunda kalan ve yolda sözlü tacize uğrayan öğrenciler, rektörlüğe yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca çareyi dertlerini sosyal medyadan duyurmakta buldu. Binlerce paylaşım üzerine  Adana Büyükşehir Belediyesi ile üniversite yönetimi arasında yapılan toplantıda, ücretsiz ring hizmeti veren otobüs sayısının artırılması ile kampüs içindeki 2.5 kilometrelik yolun rehabilitasyonunun hızlandırılması kararlaştırdı.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 18:40
Anahtar Kelimeler:
Adana Büyükşehir BelediyesiÇukurova ÜniversitesiHabertürk GazetesiHabertürk.ComHabertürk
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