Üniversite vahşetinin ardından acı bekleyiş!

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeleri alacak olan ailelerin acılı bekleyişi sürüyor.
OTOPSİ İŞLEMLERİ SONA ERDİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.'nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın otopsi işlemleri sona erdi.
AİLELERİN ACILI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00'de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak.
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