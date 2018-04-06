Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Üniversite vahşetinin ardından acı bekleyiş!

Eskişehir'deki üniversite katliamında can veren 4 kişinin otopsi işlemleri sonra erdi. Acılı aileler, gözyaşları içinde cenazelerini almak için bekliyor

Üniversite vahşetinin ardından acı bekleyiş!

Eskişehir'deki üniversite katliamında can veren 4 kişinin otopsi işlemleri sonra erdi. Acılı aileler, gözyaşları içinde cenazelerini almak için bekliyor

06 Nisan 2018 Cuma 10:55
Üniversite vahşetinin ardından acı bekleyiş!
banner404

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeleri alacak olan ailelerin acılı bekleyişi sürüyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.'nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın otopsi işlemleri sona erdi.
AİLELERİN ACILI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00'de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirVahşetESOGÜYasir Armağan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bunu da gördük! Damadına aşık olan kayınpeder kızının evliliğini bitirdi
Bunu da gördük! Damadına aşık olan kayınpeder kızının evliliğini bitirdi
Derecik’ten PKK'nın Hakurk kampına yoğun top atışı
Derecik’ten PKK'nın Hakurk kampına yoğun top atışı
Üniversitede dehşet saçan saldırganın ismi açıklandı! İşte fotoğrafı
Üniversitede dehşet saçan saldırganın ismi açıklandı! İşte fotoğrafı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim