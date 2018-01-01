Üniversite kampüsünde göçük: 1 ölü

OLAY, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampusünde yeni inşa edilen yemekhanenin alt yapı çalışmaları çerçevesinde menfez yerleştirmek için yapılan kazı sırasında göçük yaşandı. Olayda göçüğün altında kalan Özgür Kaya isimli işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cesedi otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.