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Üniversite kampüsünde göçük: 1 ölü

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Kampusünde yeni inşaa edilen yemekhanenin alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti

Üniversite kampüsünde göçük: 1 ölü

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Kampusünde yeni inşaa edilen yemekhanenin alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:16
Üniversite kampüsünde göçük: 1 ölü
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OLAY, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampusünde yeni inşa edilen yemekhanenin alt yapı çalışmaları çerçevesinde menfez yerleştirmek için yapılan kazı sırasında göçük yaşandı. Olayda göçüğün altında kalan Özgür Kaya isimli işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cesedi otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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Isparta Süleyman Demirel ÜniversitesiSDÜÖzgür Kaya
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