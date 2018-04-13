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Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Umre yolculuğu için bir firmaya başvuran 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Umre yolculuğu için bir firmaya başvuran 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi

13 Nisan 2018 Cuma 07:37
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
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ALINAN bilgiye göre, Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre  ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek  üzere iki otobüsle yola çıkardı.

Aralarında yaşlıların da bulunduğu kafiledekiler, firma yetkililerinin  kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldı.

Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki  yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne  gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi.

Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.  Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden  kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

"Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler"

Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada,  umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti.

Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek  kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra  Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi  götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler." dedi.

Mağdur olduklarını belirten Yüksel Kılıç da "Kutsal topraklara, Mekke  ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri  getirdiler." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere  emniyete götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşElbistan İlçesiUmre Yolculuğu
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