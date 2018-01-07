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Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

07 Ocak 2018 Pazar 19:25
Uludağ'da 5 kişi mahsur kaldı
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ALINAN bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik  grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda  mahsur kaldı.
 
 Gruptakilerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama  Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
MahsurKayakKış Turizm
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