Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 26 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...

UBER şoförü dövüp yola atmıştı! O tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracına binen kadın yolcu darp edilip araçtan atılmıştı. Yolcunun şoföre hakaretler yağdırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı

UBER şoförü dövüp yola atmıştı! O tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracına binen kadın yolcu darp edilip araçtan atılmıştı. Yolcunun şoföre hakaretler yağdırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı

26 Mart 2018 Pazartesi 11:40
UBER şoförü dövüp yola atmıştı! O tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı
banner404

İSTANBUL İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBERaracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü M.Ü.(24)tarafından darp edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARDIMINA TAKSİCİ KOŞMUŞTU

Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için UBER uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında tartışma yaşandı. Birgül Ekinci'nin, çıkan tartışma sonrası sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi. Burnundan darbe almış halde Ekinci ile kızını gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu, durarak yardımlarına koştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sivil trafik ekipleri, sürücü M.Ü(24)' yü gözaltına aldı. M.Ü. daha sonra Kanarya Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YAŞANAN TARTIŞMA KAMERADA

Sürücü ile Birgül Ekinci'nin tartışması araç kamerasına yansıdı. İkili arasındaki konuşmalarda Birgül Ekinci'nin sürücü M.Ü'ye hitaben istediği paranın yüksek olduğunu söyleyerek polisi aradığı duyuluyor. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında sürücü aracı yol kenarına çekiyor.
UBER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, UBER tarafından yapılan açıklamada sürücü M.Ü(24)'nün, UBER sistemine erişiminin engellendiği duyuruldu.

Uber'in, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bahsi geçen davranış UBER uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının UBER sistemine erişimi engellenmiştir.

UBER, konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstinyeAtatürk HavalimanıUber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yürüyüş için gittikleri parkta hayatlarının kabusunu yaşadılar
Yürüyüş için gittikleri parkta hayatlarının kabusunu yaşadılar
Erkek cesedi bulundu
Erkek cesedi bulundu
Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu
Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim