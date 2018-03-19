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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

UBER çağıran 10 kişi şoföre saldırıp dişlerini kırdı

Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi

UBER çağıran 10 kişi şoföre saldırıp dişlerini kırdı

Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi

19 Mart 2018 Pazartesi 10:35
UBER çağıran 10 kişi şoföre saldırıp dişlerini kırdı
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MASLAK'TA gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Ağzı ve yüzü kan içinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı.

ÖNCE KÜFÜR SONRA DAYAK

Olay, Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonun önüne gelen Kuru'ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. Kuru'nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı.

DİŞLERİNİ KIRDILAR

Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti. Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru'da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Darp edilen Kuru'nun dişlerinin kırılmış hali ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
MaslakUber
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