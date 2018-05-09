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Tüyler ürperten korkunç cinayet! 5 kişilik aile aynı tabutta

29 Kasım tarihinde Kastamonu Bürme Köyünde vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi aynı tabutta musalla taşına getirildi

Tüyler ürperten korkunç cinayet! 5 kişilik aile aynı tabutta

29 Kasım tarihinde Kastamonu Bürme Köyünde vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi aynı tabutta musalla taşına getirildi

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:53
Tüyler ürperten korkunç cinayet! 5 kişilik aile aynı tabutta
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KASTAMONU Bürme Köyünde 29 Kasım'da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, aynı tabutta Nusrallah Camisinin musalla taşına getirildi.

BEŞ KİŞİ AYNI TABUTTA GETİRİLDİ
Kastamonu'da Bürme Köyünde 29 Kasım'da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 161 gün sonra cenazeleri aileye teslim edildi. Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan cenazeler, buradan alınarak Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracıyla Nasrullah Camisine getirildi. Aynı tabuta konulan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazeleri araçtan alınarak musalla taşına konuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Ahmet Dede Mezarlığına defnedilecek.

EVLERİYLE YOK EDİLMEK İSTENDİ
29 Kasım'da hayvan hırsızları tarafından evleriyle birlikte Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu, silahla öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erhan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bürme KöyüKastamonuFazıl Çataloğlu
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