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Tüyler ürperten görüntü! 5 kişilik aileden geriye 1 torba kemik kaldı

Kastamonu'da öldürülüp ardından yakılan 5 kişilik ailenin fertlerine ait kemikler bir torba içerisinde Adli Tıp'tan alındı. Aile bebek mezarı kadar bir alana defnedilecek

Tüyler ürperten görüntü! 5 kişilik aileden geriye 1 torba kemik kaldı

Kastamonu'da öldürülüp ardından yakılan 5 kişilik ailenin fertlerine ait kemikler bir torba içerisinde Adli Tıp'tan alındı. Aile bebek mezarı kadar bir alana defnedilecek

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:20
Tüyler ürperten görüntü! 5 kişilik aileden geriye 1 torba kemik kaldı
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KASTAMONU'DA vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin ceset kalıntıları, 161 gün sonra Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi. 5 kişilik aile, yarın bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alana defnedilecek.

KEMİKLERİ YANGININ ENKAZINDA BULUNDU
Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017 tarihinde, Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklanmıştı.

4 BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İÇİN KATLETMİŞLERDİ
Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.

CENAZELER TESLİM ALINDI
5 kişilik aileye ait ceset kalıntılarından yanmış kemik, protez diş ve kıl parçaları, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun 161 gün süren incelemesinin ardından küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ailenin yakını Niyazi Çataloğlu, "Kastamanu Savcılığı tarafından görevlendirildik. Cenazelerimizi teslim almaya geldik. Adli Tıp Kurumu'ndan da bize teslim ettiler. Evrakların ayrıntılı dokümanını daha sonra göndereceklerini söylediler. Muhtemelen yarın defnedeceğiz. Hepsine tek bir mezara defnedeceğiz" dedi.

5 KİŞİLİK AİLE, BEBEK MEZARINA DEFNEDİLECEK
Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu için Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'nda tek bir mezar kazıldı. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerine yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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KastamonuAnkara
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