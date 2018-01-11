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Tuvalette gizli kamera şoku! Sapık işletmeci herkesi böyle izlemiş

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde bulunan bir kafede sapık işletmeci tuvalete gizlice kamera yerleştirerek müşterilerinin görüntülerini kaydetti

Tuvalette gizli kamera şoku! Sapık işletmeci herkesi böyle izlemiş

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde bulunan bir kafede sapık işletmeci tuvalete gizlice kamera yerleştirerek müşterilerinin görüntülerini kaydetti

11 Ocak 2018 Perşembe 13:28
Tuvalette gizli kamera şoku! Sapık işletmeci herkesi böyle izlemiş
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İĞRENÇ olay Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafe işletmecisinin, tuvalete cep telefonunu video çeker vaziyette yerleştirip müşterilerinin görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. İşletmeci İ.Ö., bir müşterinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri video kayıtları sonrasında işletme sahibi İ.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kafe işletmecisi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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TuvaletGizli KameraSapık Işletmeci
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