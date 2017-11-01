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Tuvaleti kirleten öğrenciyi bulmak için yapılanlar velileri çıldırttı

Hatay'da anaokulunda tuvaleti kirleten öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırı ve popolarının temizlik görevlilerince arandığını duyan veliler şikayetçi oldu

Tuvaleti kirleten öğrenciyi bulmak için yapılanlar velileri çıldırttı

Hatay'da anaokulunda tuvaleti kirleten öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırı ve popolarının temizlik görevlilerince arandığını duyan veliler şikayetçi oldu

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:15
Tuvaleti kirleten öğrenciyi bulmak için yapılanlar velileri çıldırttı
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HATAY'DA  Karaağaç Anaokulu'nda iddiaya göre tuvaleti kirleten öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırı ve popolarının kontrol edilmesi velileri isyan ettirdi.

UYGULAMA NORMALMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

İddiaya göre olayın duyulmasının ardından bir grup veli, okul müdürüyle görüştü, ancak okul müdürü uygulama normalmiş gibi bir yaklaşım sergiledi. Bunun üzerine bazı veliler BİMER'e şikâyette bulundu. Pazartesi günü de çocuklarını okula göndermeyen veliler, okul yönetimiyle görüşmek üzere okul bahçesinde toplandı.

MÜFETTİŞ İNCELEMESİNİN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Gelişmeler üzerine okula giden  Arsuz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, okul yönetimiyle görüşme yaptıktan sonra velilere bilgi vererek konunun incelendiğini, müfettiş incelemesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Veliler ise çocuklarının kaygı ve korkuya yol açan bir uygulamayla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

''SUÇLU ARAR GİBİ ARANDILAR''

Bu durumun normal görülemeyeceğini ifade eden veliler, tuvaleti temiz bırakmayan bir erkek öğrencinin suçlu arar gibi arandığını ve teşhir edildiğini belirtti.

POLİSLER OKUL BAHÇESİNDE BEKLEDİ

Öğrenci velilerinin okulda toplanacağı bilgisi üzerine  Arsuz  Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip okul bahçesinde veliler okuldan ayrılana kadar önlem aldı.

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Anahtar Kelimeler:
HatayKaraağaç AnaokuluTuvalet
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