Tutuklanan Cumhuriyet savcısının itirafı: Sınırı geçmek için bin TL verdim

DARBE girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edilen ve Kilis'in Suriye sınırındaki Duruca köyünün Afrin Hudut Karakolu bölgesinde üzerinde ağabeyi Tahsin Beyaztaş adına düzenlenmiş sahte kimlikle Suriye’ye kaçarken sınırda askerlerin ateş açması üzerine yakalanan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, sınırı geçme karşılığında bin TL verdiğini itiraf ederek, "Yakalanma kararımı televizyondan öğrendim. Yurt dışına kaçmaya karar verdim" dedi.

Suriye’ye kaçarken tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Beyaztaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde kaçışını şöyle anlattı:

"Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayım. 15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe teşebbüsü nedeni ile hakkımda meslekten uzaklaştırma ve Ankara Savcılığı tarafından gözaltı kararı verildiğini 17 Ağustos akşamı televizyondan öğrendim. İstanbul’a giderek bir süre ailemle kaldıktan sonra, Erzurum’da gözaltına alınan hakim ve savcıların tutuklandığını öğrenince ben de dosyaların yargılama aşaması olan Yargıtay’a gönderilme aşamasına kadar kalıp saklanmayı düşündüm. Daha sonra, kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya karar verdim."

"Abimin üzerine İstanbul’da 500 TL karşılığında nüfus cüzdanı çıkardım"

"Suriye’ye geçmek için internet ve çevremdekilerin yardımı ile Suriye’nin Afrin Bölgesine nasıl gideceğimi araştırdım. En kestirme yolun Kilis ilinde bulunan sınırdan kaçak yollardan geçiş yapabileceğimi, sahte kimliğe ihtiyacımın olduğunu düşündüm. Başkalarının bilgilerini bilmediğim için abim olan Tahsin Beyaztaş’ın bilgilerini bir kağıda yazıp İstanbul Aksaray’a giderek orada bu işlerin yapılabildiğini ismini bilmediğim bir kahvehanede sorup öğrendim. Burada tanıştığım Hasan ismindeki kişi bilgilerimi ve vesikalık fotoğrafımı alarak karşılığında 500 TL’ye anlaştık. Yaklaşık iki saat sonra kahvehaneye gelerek bana sahte kimliği teslim etti."

"Kameralara yakalanmamak için yol üzerinde indim"

"Otoban üzerinde bir otobüsü durdurarak Gaziantep’e geldim. Buradan ise Kilis’e geçtim. Kameralara yakalanmamak için yol üzerinde indim. Buradan ise minibüse binerek Kilis’e geçtim. Bu arada 2-3 taksiciye beni sınıra götürüp götüremeyeceklerini sordum. Ancak götüremeyeceklerini söylediler. Akşam üzeri plakasını bilmediğim yoldan geçen bir otomobili durdurarak beni 300 TL karşılığında sınıra götürmeyi kabul etti. O bölgede beni bir şahsa teslim ettikten sonra, o da beni tarlaların arasında motosikletle 7 kilometre kadar götürdü. Havanın kararmasını bekledik. Bu şahıs gidip 14-15 yaşlarında Suriye uyruklu olduğunu söylediği bir çocuk getirdi ve yolu bildiğini söyledi ve bunun karşılığında kendisine bin TL para verdim. Saat 22.00 sıralarında Suriyeli çocuğun yol göstermesi ile sınırdaki tellerden geçerken sınırı bekleyen askerler tarafından yakalandım."

"HSYK, meslekten ihraç etti"

Savcı Beyaztaş, çıkarıldığı Kilis Adliyesinde tutuklanarak Ankara'ya gönderilmiş, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında açığa alınan Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) tarafından 24 Ağustos tarihinde yayınlanan kararı ile meslekten ihraç edilmişti.

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