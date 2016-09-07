Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Tutuklanan Cumhuriyet savcısının itirafı: Sınırı geçmek için bin TL verdim

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında HSYK tarafından meslekten ihraç edilen ve sahte kimlikle Suriye’ye kaçarken yakalanan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, sınırı geçme karşılığında bin TL verdiğini itiraf ederek, "Yakalanma kararımı televizyondan öğrendim. Yurt dışına kaçmaya karar verdim" dedi

Tutuklanan Cumhuriyet savcısının itirafı: Sınırı geçmek için bin TL verdim

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında HSYK tarafından meslekten ihraç edilen ve sahte kimlikle Suriye’ye kaçarken yakalanan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, sınırı geçme karşılığında bin TL verdiğini itiraf ederek, "Yakalanma kararımı televizyondan öğrendim. Yurt dışına kaçmaya karar verdim" dedi

07 Eylül 2016 Çarşamba 10:28
Tutuklanan Cumhuriyet savcısının itirafı: Sınırı geçmek için bin TL verdim
banner404
DARBE girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edilen ve Kilis'in Suriye sınırındaki Duruca köyünün Afrin Hudut Karakolu bölgesinde üzerinde ağabeyi Tahsin Beyaztaş adına düzenlenmiş sahte kimlikle Suriye’ye kaçarken sınırda askerlerin ateş açması üzerine yakalanan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, sınırı geçme karşılığında bin TL verdiğini itiraf ederek, "Yakalanma kararımı televizyondan öğrendim. Yurt dışına kaçmaya karar verdim" dedi.
Suriye’ye kaçarken tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Beyaztaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde kaçışını şöyle anlattı:
"Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayım. 15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe teşebbüsü nedeni ile hakkımda meslekten uzaklaştırma ve Ankara Savcılığı tarafından gözaltı kararı verildiğini 17 Ağustos akşamı televizyondan öğrendim. İstanbul’a giderek bir süre ailemle kaldıktan sonra, Erzurum’da gözaltına alınan hakim ve savcıların tutuklandığını öğrenince ben de dosyaların yargılama aşaması olan Yargıtay’a gönderilme aşamasına kadar kalıp saklanmayı düşündüm. Daha sonra, kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya karar verdim."
"Abimin üzerine İstanbul’da 500 TL karşılığında nüfus cüzdanı çıkardım"
"Suriye’ye geçmek için internet ve çevremdekilerin yardımı ile Suriye’nin Afrin Bölgesine nasıl gideceğimi araştırdım. En kestirme yolun Kilis ilinde bulunan sınırdan kaçak yollardan geçiş yapabileceğimi, sahte kimliğe ihtiyacımın olduğunu düşündüm. Başkalarının bilgilerini bilmediğim için abim olan Tahsin Beyaztaş’ın bilgilerini bir kağıda yazıp İstanbul Aksaray’a giderek orada bu işlerin yapılabildiğini ismini bilmediğim bir kahvehanede sorup öğrendim. Burada tanıştığım Hasan ismindeki kişi bilgilerimi ve vesikalık fotoğrafımı alarak karşılığında 500 TL’ye anlaştık. Yaklaşık iki saat sonra kahvehaneye gelerek bana sahte kimliği teslim etti."
"Kameralara yakalanmamak için yol üzerinde indim"
"Otoban üzerinde bir otobüsü durdurarak Gaziantep’e geldim. Buradan ise Kilis’e geçtim. Kameralara yakalanmamak için yol üzerinde indim. Buradan ise minibüse binerek Kilis’e geçtim. Bu arada 2-3 taksiciye beni sınıra götürüp götüremeyeceklerini sordum. Ancak götüremeyeceklerini söylediler. Akşam üzeri plakasını bilmediğim yoldan geçen bir otomobili durdurarak beni 300 TL karşılığında sınıra götürmeyi kabul etti. O bölgede beni bir şahsa teslim ettikten sonra, o da beni tarlaların arasında motosikletle 7 kilometre kadar götürdü. Havanın kararmasını bekledik. Bu şahıs gidip 14-15 yaşlarında Suriye uyruklu olduğunu söylediği bir çocuk getirdi ve yolu bildiğini söyledi ve bunun karşılığında kendisine bin TL para verdim. Saat 22.00 sıralarında Suriyeli çocuğun yol göstermesi ile sınırdaki tellerden geçerken sınırı bekleyen askerler tarafından yakalandım."
"HSYK, meslekten ihraç etti"
Savcı Beyaztaş, çıkarıldığı Kilis Adliyesinde tutuklanarak Ankara'ya gönderilmiş, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında açığa alınan Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) tarafından 24 Ağustos tarihinde yayınlanan kararı ile meslekten ihraç edilmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Tutuklanan Cumhuriyet Savcısının Itirafı: Sınırı Geçmek Için Bin TL VerdimDarbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim