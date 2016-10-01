Tutkal fabrikasında büyük yangın

GAZİANTEP Başpınar 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tutkal fabrikasında akşam saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının yangına müdahalesi sürerken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar da kimyasaldan çıkan dumanlardan etkilendi. Yangından etkilenen itfaiye ekipleri ve vatandaşlara 112 acil servis ekipleri müdahale ediyor. Öte yandan polis ekipleri vatandaşları fabrika çevresinden uzaklaştırarak yangından etkilenmemeleri için çevre güvenliği aldı. İş makinaları yangının büyümemesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangına müdahale eden bir itfaiye aracının da yandığı iddia edildi.

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