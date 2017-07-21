TURSAF validen destek istedi

ZİYARETTE ekim ayında ülkemizde düzenlenecek Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Çalıştayı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Dr. Yazan, İslam ülkeleri sağlık turizminin Türkiye için önemine değinerek projelerini anlattı. Yazan, "TURSAF olarak ülkemizin sağlık turizminden hak ettiği payı alması için elimizden geleni yapmaktayız. Bunun için desteklerinizi beklemekteyiz” dedi. Vali Karaloğlu ise, TURSAF'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek, federasyona çalışmalarında başarılar diledi.

