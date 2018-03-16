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Türkiye’nin köprüleri drone ile tanıtıldı

Kıtaları, köyleri ve kültürleri birleştiren Türkiye’nin farklı ilçelerindeki köprüler “Ülken İçin Uç” projesi kapsamında gönüllü drone pilotları tarafından çekildi. Kimi tarihi kimliği ile öne çıkarken kimi de modern görünüme sahip köprülerin havadan çekilen görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Türkiye’nin köprüleri drone ile tanıtıldı

Kıtaları, köyleri ve kültürleri birleştiren Türkiye’nin farklı ilçelerindeki köprüler “Ülken İçin Uç” projesi kapsamında gönüllü drone pilotları tarafından çekildi. Kimi tarihi kimliği ile öne çıkarken kimi de modern görünüme sahip köprülerin havadan çekilen görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

16 Mart 2018 Cuma 13:16
Türkiye’nin köprüleri drone ile tanıtıldı
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KITALARI, köyleri ve kültürleri birleştiren Türkiye'nin farklı ilçelerindeki köprüler "Ülken İçin Uç" projesi kapsamında gönüllü drone pilotları tarafından çekildi. Kimi tarihi kimliği ile öne çıkarken kimi de modern görünüme sahip köprülerin havadan çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı.
Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone (insansız hava aracı) pilotları, 1,5 yıl önce "Ülken İçin Uç" projesi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin köprüleri drone ile tanıtıldı... İşte o muhteşem görüntüler! 

KÖPRÜLER KONU ALINDI

Proje kapsamında ilk olarak Türkiye'nin doğal güzellikleri konu alınarak farklı şehirlerden havadan görüntüler çekildi. Projenin ikinci aşamasında ise tarihi ve kültürel öneme sahip olan camiler drone ile çekilerek tanıtıldı. Ülken İçin Uç projesinin bu seferki konusu ise Türkiye'nin köprüleri oldu. 26 farklı şehirden 40 gönüllü drone pilotunun katıldığı proje ile çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Bu proje ile Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlanması ve drone ile güzel projelerin oluşturulabileceği anlatılmak istendiği ifade edildi.
Ülken İçin Uç projesi kapsamında Köprülerin tanıtımı yapıldığı video klipte, İstanbul, Trabzon, Elazığ, Van, Adana, Samsun, Ordu, Erzurum, Adıyaman, Diyarbakır, Giresun, Balıkesir, İzmit, Uşak, Kahramanmaraş, Bayburt, Denizli, Edirne, Sivas, Artvin, Kırıkkale, Amasya, Rize, Gümüşhane, Konya ve Bursa ilinde bulunan köprülerden görüntüler yer alıyor.

TAMAMI GÖNÜLLÜ PİLOTLARDAN OLUŞARAK YAPILAN BİR PROJE

Ülken İçin Uç projesi koordinatörü ve görüntü yönetmeni Resul Hastürk, " Ülken İçin Uç projesini 1,5 yıl önce tamamı gönüllü pilotlardan oluşarak yapılan bir proje. Ülken İçin Uç projesi şu anda üçüncü projesi ile yayında. İlk projemizin konusu ülkemizin doğal güzellikleri oldu. İkinci projemizde ülkemizin camilerinin tanıtımını paylaşmak istedik. Üçüncü projemizde ise kimi zaman kıtaları birleştiren kimi zaman köyleri birleştiren tarihimizi anlatan, modernliği temsil eden köprülerimizi konu almak istedik. Bu projedeki amacımı z hem ülkemizi Dünya'ya tanıtabilmek hem de drone ile ne kadar faydalı işler yapılabildiğin, göstermektir" ifadelerini kullandı.

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