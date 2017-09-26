Türkiye’nin konuştuğu madenciler onur konuğu olacak

ATİKER Konyaspor Kulübü, ince düşünce, hassas davranışlarıyla tüm Türkiye'nin takdirini toplayan madencileri, özel misafir olarak ağırlayacak. Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri maç öncesinde madenciler ve aileleri ile bir araya gelecek.

Özel misafirler 28 Eylül Perşembe saat 20.00’de taraftar ile birlikte UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasını locadan takip edecek.