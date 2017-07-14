Türkiye'den Alman milletvekillerine yeni iptal

Alman askerlerinin yeni adresi Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü olacak. Suriye sınırına yakın Azrak'da bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü Amman'a 150, Suriye sınırına ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. IŞİD karşıtı koalisyondaki ABD ve Hollanda da aynı üssü kullanıyor.

İNCİRLİK'TEKİ üsten taşınma kararı alan Almanya'ya Türkiye'den bir darbe daha geldi. Ankara , Alman milletvekillerinin Konya 'daki NATO üssünü ziyaret etme talebini reddetti.

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