Türkiye'de 'uzaylı' paniği

DÜNYA'DA birkaç kez görülen fairy elin isimli varlık Türkiye’de ilk kez görüntülendi. Ortakent - Yahşi Mahallesinde oturan Gülsevin Alemdar tarafından fotoğraflanan varlık görenleri hayrete düşürdü. Eline konarak fotoğrafını çektiği varlığın ne olduğunu anlamayan 63 yaşındaki Alemdar, daha sonra cep telefonundan fotoğrafına baktığı fairy elin türü cismi görünce şok oldu. Mayıs ayında çektiği fotoğrafa bir daha bakmayan Alemdar daha sonra torununa fotoğrafları gösterdi. Yaşlı kadının çektiği fotoğrafları gören yakınları durumu hemen Sirius uzay bilimleri araştırma merkezi başkanı Hakan Akdoğan’a bildirdi. Akdoğan ve Başkan yardımcısı Erhan Kolbaşı Bodrum’a gelerek fotoğrafın gerçek olup olmadığını inceledi. 2 gün boyunca inceleme yapan Akdoğan ve Kolbaşı fotoğrafların gerçek olduğunu üzerinde herhangi bir oynama olmadığını farketti.



Ellerim uyuştu, kalbim ağrıdı



Türkiye’de ilk kez dünyada ise birkaç kez görüntülendiği bilinen Fairy Elin türü olarak bilinen yaratığı gören Gülsevin Alemdar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dışarı çıkacaktım. Arabama binmeden önce denizi izlemek istedim. Alaca bir karanlık vardı. Bir ışık gördüm döne döne geldi. Ben ateş böceği zannettim. Elimin üstüne bir şey konduğunu hissettim ama ne bir ağırlık vardı nede bir sıcaklık. Ben ne olduğunu görmedim cismin. Kolumda bir uyuşukluk oldu, kalbime kadar. Elimi telefonuma attım ışık yakmak için fotoğraf çekmişim. Flaş patlayınca kalktığını gördüm. Işık şeklinde tekrar döne döne gitti. Elimdeki uyuşma yaklaşık 10 dakika sürdü. Daha sonra ruhuma iyi gelen bir pozitif enerji aldığımı hissettim. Bu olayı tamamen unuttum. Ne ailemle ne de dostlarımla hiç paylaşmadım. Mayıs ayında oldu bu olay. Bu ay torunlarım geldi ziyarete. Torunlarımla paylaştım bu olayı. Fotoğrafa baktıktan sonra Haktan beye ulaştık” dedi.



Fotoğraf tamamen gerçek



Sirius uzay bilimleri araştırma merkezi başkanı Hakan Akdoğan ise fotoğrafın tamamen gerçek olduğunu ifade ederek, “Fotoğrafın analizini yaptık. Bana ulaştı olay. Fotoğrafın detaylı analizini yaptık. Piksellerin teker teker ayrışımını yaptı. Fotoğrafta onama var mı diye. Bu çok önemli bir olay burada hareketli cisimler görünüyormuş zaten. Bodrum bu konuda çok hareketli, bizim araştırma merkezimize yüzlerce ihbar gelir bu bölgeden. Bu yaşanan olay Türkiye’de ilk defa fotoğraflanıyor. Dünyada birkaç örneği var fotoğraflı olarak. Bu tür literatürde olan bir canlı” ifadelerini kulandı.



Elimizde somut bir kanıt oldu



Sirius uzay bilimleri araştırma merkezi başkan yardımcısı Erhan Kolbaşı bu canlı türünün çekilmesi çok önemli bir olay olduğunu söyleyerek, “Boyutlar arası birçok yaşam formu var. Evreni birçok varlıkla paylaşıyoruz. Bu varlıkta onlardan bir tanesi. Çok güzel ve net, somut bir kanıt var elimizde. Dünya literatüründe de olan bir şey bu canlı. Türkiye’de ilk kez görüntülendi. Dünyada da önemli bir yeri olacak bu fotoğrafın. Algılarımızı açık tutmamız lazım bu konularda. Bu fotoğraf çok önemli” şeklinde konuştu.