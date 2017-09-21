Türkiye’de eğitimli gençler ülkeyi terk ediyor

BBC Türkçe’de yer alan haberde, ajansa konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir kadın, 5 yıl önce Türkiye’den ayrıldığını ve Dubai’ye yerleştiğini dile getirirken birçok arkadaşının kendisini eleştirdiğini söyleyerek, o dönemde Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin iyi ve ekonominin de canlı olduğunu vurguluyor. Açıklama yapan kadın bugünlerde birçok arkadaşının özellikle referandumdan sonra kendisine özgeçmişlerini gönderdiğinin altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta İslam dünyasının beyin göçü sorunuyla karşı karşıya olduğundan şikayet etmiş, “En zeki öğrencilerimizi Batılı eğitim kurumlarına kaptırıyoruz, gençlerimiz kendi ülkelerinde, kendi üniversitelerinde parlak bir gelecek göremedikleri için giderek artan bir oranda Batı’ya yöneliyorlar” demişti.

Açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’nden sosyolog Ulaş Sunata da eğitimli bu yönde bir eğilim olduğunu söylerken bunun hem sosyokültürel hem de ekonomik etkileri olduğunu vurguladı. Sunata, üniversite mezunlarının ülkeden ayrılmasıyla Türkiye’de insan hakları gibi evrensel değerleri savunacak daha az insan kalacağını ve bu değerlerin zayıflayacağını iddia ediyor.

Ülkeyi terk etmenin riskleri var ve bu risklerle yüzleşmeyi en fazla göze alabilecekler üniversite mezunları. Onların ayrılması, insan hakları gibi evrensel değerleri savunacak daha az insan kalmasına ve bu değerlerin zayıflamasına yol açıyor.BBC’de yer alan haberde Türkiye’yi terk eden ya da terk etme planları bulunan kişilerin gerekçeleri arasında, üniversite mezunları için azalan iş imkanları, artan muhafazakarlık ve insan haklarıyla birlikte özgürlüklerin azalması gösteriliyor.

İsmini açıklamak istemeyen bir film yapımcısı, Türkiye’den ayrılma kararı olarak “Türkiye’de bağımsız filmlere yer yok” açıklamasını yaparken, haberde ekonominin son çeyrekte %5.1 büyümesine rağmen genç işsizliğinin %20.6 olduğu belirtildi.