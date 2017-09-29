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'Türkiye son 15 yılda havacılıkta dünyada da destan yazdı'

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Yıldırım, ilk olarak yapımı kısa süre önce tamamlanan Çanakkale Havalimanı yeni terminal binasının açılışı gerçekleştirdi

'Türkiye son 15 yılda havacılıkta dünyada da destan yazdı'

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Yıldırım, ilk olarak yapımı kısa süre önce tamamlanan Çanakkale Havalimanı yeni terminal binasının açılışı gerçekleştirdi

29 Eylül 2017 Cuma 12:53
'Türkiye son 15 yılda havacılıkta dünyada da destan yazdı'
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, havaalanı açılışında yaptığı konuşmada, "15 yılda Türkiye havacılıkta sadece Türkiye'de değil, dünyada da destan yazdı" dedi. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de eşlik ettiği programda Yıldırım'ı havalimanında çok sayıda vatandaş karşıladı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bu güzel terminali, 12, 13 bin metrekarelik hem iç hatlar hem dış hatlar hizmet edecek terminali de Çanakkale'mize armağan ediyoruz diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Çanakkale'den Ankara'ya günlük seferler var. 1 Kasım'dan itibaren inşallah İstanbul'a da günlük seferler yapılacak. Bunun da müjdesini vereyim. Atatürk Havalimanına. Böylece 2 büyük şehrimize oradan da yurt dışına bütün bağlantılar gerçekleşmiş olacak. Ben Çanakkale'ye 2003 yılında ilk defa geldiğimde bir şey fark ettim. 'Çanakkale geçilmez' yazısı her yerde yazıyordu. Doğru, atalarımız ecdadımız düşmana karşı 'Çanakkale Geçilmez' dedi ve geçilmedi. Ama daha sonra Çanakkale ulaşımda da geçilmez hale gelmiş. Denizde yok, karada yok, havada yok. Ecdat düşman için 'geçilmez' dedi, Çanakkale, Türkiye için geçilir, Türk Milleti için geçilir, havadan da gelinir, karadan da gelinir, denizden de gelinir. Çanakkale bunu en fazlasıyla hak eden bir ilimiz. Çünkü Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık yürüyüşünde en önemli direnişin destanların yazıldığı şehrin adıdır" dedi.

"Havacılık sektöründe destan yazdık"

Başbakan Yıldırım, 15 yılda Türkiye'nin havacılıkta dünyada da destan yazdığını belirterek, "Bugün Türkiye havacılıkta dünyada 11'inci. Avrupa'da 28 Avrupa ülkeleri arasında 5'incci sıraya yükseldi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, Avrupa'nın 2'inci büyük şirketi haline geldi. Nereden, nereye? İç, dış hat, 34 milyon yolcudan bugün 174 milyon yolcuya çıktı. Bu sene sonunda 190'ı geçecek. 350'de n fazla noktaya uçuş yapıyoruz. Dünyada daha fazla uçuş yapan daha havayolu yok. 159 ülkeye doğrudan uçuşlarımız var. Bu zamana kadar 60 ülkeydi şimdi 150'ye geldi. 55 tane uçağımız vardı şimdi sayısını bilmiyorum. Dünyanın en büyük havaalanını Türkiye yapıyorsa boşuna yapmıyor. Bu 15 yıllık bir başarının sonucudur. Bu güzel terminalimiz Çanakkale'mize hayırlı uğurlu olsun. Şüphesiz Çanakkale buradan yapılacak seyahatlerde ekonomik olarak ve turizm açısından çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır. 2018 Uluslararası Troia Yılı. Kültür Bakanlığımız burayla birlikte çok büyük bir etkinlik planlıyor. Buraya hem yurt içinden hem de yurt dışından çok daha büyük misafirler gelecek. Çanakkale'mizi çok daha iyi tanıtma imkanına sahip olacağız" diye konuştu.
Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından, yeni terminal binasının kurdelesini keserek, açılışa katılan halkla selamlaştı. Yıldırım, buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Yıl açılış törenine geçti. 

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BaşbakanBinali YıldırımHavacılıkDestanÇanakkale Havalimanı
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